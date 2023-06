Große Mehrheit der Südtiroler gegen den Wolf

Eingebracht wurde der Gesetzesentwurf von den SVP-Abgeordneten Sepp Noggler, Arnold Schuler, Franz Locher und Manfred Vallazza.Mit diesem Gesetz sollen nun Wolfsabschüsse über „Weideschutzgebiete“ möglich sein, also in Gebieten, in denen keine Herdenschutzmaßnahmen möglich sind, heißt es im Gesetz.Vor dem Abschuss muss nachgewiesen werden, dass die jeweiligen Wölfe Weidetiere gerissen haben. Die Details und Kriterien werden noch von der Landesregierung ausgearbeitet werden.Laut einer repräsentativen Umfrage des Südtiroler Bauernbundes – STOL hat berichtet – sind über 80 Prozent der Südtiroler Bevölkerung gegen eine ungehinderte Ausbreitung des Wolfes und für eine geregelte Entnahme des Wolfes in unserem Land (Mehr dazu lesen Sie hier).