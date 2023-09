Landtagswahlen: Die Kandidaten stehen fest

Bis Mittwoch werden die Listen geprüft

Grenze zwischen Deutsch und Italienisch verschwimmt

In Sachen Landtagswahl geht es jetzt Schlag auf Schlag: 16 Parteien haben letzte Woche ihr Listenzeichen hinterlegt. Das sind 2 mehr als vor 5 Jahren, wobei vor allem auf deutscher Seite mehr Parteien der SVP das Fell stutzen wollen. Heute um 12 Uhr ist die Frist für die Abgabe der Kandidatenlisten abgelaufen: Lega, Team K, JWA, Freiheitliche, SVP und Vita haben ihre Liste bereits am Freitag deponiert; am Samstag folgten Forza Italia, Liste Widmann, Fratelli d’Italia und gestern „La Civica“, PD, Enzian, Grüne, Süd-Tiroler Freiheit sowie „Centro Destra“.Das Schlusslicht bildete heute Vormittag die 5-Sterne-Bewegung. Ihr kam auf den letzten Metern noch ein Kandidat abhanden: 34 statt 35 Kandidaten treten für die Bewegung an.Ob alle Kandidaten im Rennen bleiben, entscheidet bis Mittwoch ein Richterkollegium. Auch Listen könnten noch ausgeschlossen werden, wenn sich die nötigen mindestens 400 und maximal 600 Unterschriften als nicht ordnungsgemäß entpuppen. Diese musste sammeln, wer erstmals oder mit einem neuen Listenzeichen antritt.Entscheidungen der Richter nicht einberechnet, werden sich am 22. Oktober 488 Kandidaten der Wählergunst stellen. Das sind 66 mehr als vor 5 Jahren. Von den 16 wahlwerbenden Parteien haben 8 die größtmögliche Anzahl von Kandidaten, nämlich 35, aufgebracht. 7 Parteien backen kleinere Brötchen, und zwar 5 Stelle (34), Süd-Tiroler Freiheit (30), Freiheitliche (28), Enzian (23), Widmann (22), Forza Italia (20) und Vita (16).Dies zum Teil auch, weil – wie bei den Freiheitlichen – nicht genügend Kandidatinnen gefunden wurden. Auch aus dem Pustertal, einst eine Hochburg der Freiheitlichen, findet sich diesmal kein Kandidat auf der Liste.Mit La Civica, Grüne, Freiheitliche und Vita gibt es aber auch 4 Listen, die von einer Frau angeführt werden. Die letzten 3 haben sogar eine weibliche Doppelspitze. Die Partei mit den meisten Kandidatinnen sind die Grünen: Bei 17 von 35 ist die halbe Liste weiblich. Viele Parteien haben mit 12 aber genauso viele Frauen auf der Liste wie sie gesetzlich müssen (ein Drittel).Auffällig ist, das die Grenze zwischen Deutsch und Italienisch bei den Listen immer mehr verschwimmt. Führte das Team K 2018 noch 5 Italiener auf seiner Liste, so sind es 2023 mit 9 doppelt so viele. Die Liste Widmann hat mit Hermes Vigna und Paolo Montecchio 2 Italiener.Die langen Wartelisten in der Sanität rufen Ärzte auf den Plan: Derzeit sitzt nur Franz Ploner als Arzt im Landtag. Am 22. Oktober wollen aber14 Ärzte den Sprung dorthin schaffen: 5 für das Team K, 3 für Vita, jeweils 2 für den PD und Süd-Tiroler Freiheit sowie jeweils einer für SVP und Liste Widmann.