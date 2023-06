Landtagswahlen: HGV unterstützt Helmut Tauber

„In Helmut Tauber haben unsere Mitglieder, aber auch die Bevölkerung im Eisacktal und darüber hinaus einen kompetenten und engagierten Ansprechpartner im Südtiroler Landtag, der sich mit großem Einsatz um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kümmert“, sagt HGV-Präsident Manfred Pinzger.Speziell im Gastgewerbe und bei den vielen politischen Diskussionen über die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Südtirol „konnte Helmut Tauber seine Erfahrungen als Gastwirt und Unternehmer in die politische Arbeit einbringen“, so der HGV.„Ein weiteres Anliegen Taubers war und ist weiterhin die Stärkung der Bars und Gasthäuser in urbanen Zentren und in den Dörfern. Diese Themen und die Diskussionen über die zukünftige Entwicklung des Tourismus in Südtirol machen es notwendig, dass im Südtiroler Landtag weiterhin die Stimme des Tourismus vertreten ist.“„Das Gastgewerbe generiert unbestreitbar einen großen Mehrwert für unser Land. Es gilt sicherzustellen, dass der Sektor entsprechend leistungsfähig bleibt“, so HGV-Präsident Pinzger.Deshalb hat der Landesausschuss des HGV einstimmig beschlossen, den bisherigen Landtagsabgeordneten Helmut Tauber als Kandidaten des HGV bei den bevorstehenden Landtagswahlen am 22. Oktober zu unterstützen.