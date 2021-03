Landtagswahlen in 2 deutschen Bundesländern

Umfragen sagen in Baden-Württemberg einen deutlichen Sieg der Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann voraus. In Rheinland-Pfalz dürften die Sozialdemokraten (SPD) von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Nase vorn haben.Die Christdemokraten (CDU) von Bundeskanzlerin Angela Merkel würden in ihren einstigen Hochburgen jeweils nur auf dem zweiten Platz landen. Es sind die ersten Landtagswahlen in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr. Sie gelten als wichtiger Stimmungstest vor der nationalen Wahl Ende September. Merkel, die seit November 2005 regiert, wird dann nach 4 Amtszeiten nicht mehr antreten. Über die Kanzlerkandidatur wollen die deutschen Christdemokraten erst nach Ostern entscheiden. In nationalen Umfragen sind sie nach wie vor die mit Abstand stärkste Kraft.

apa