Landtagswahlen: Peter Brunner sagt Nein

Er wurde in den vergangenen Wochen und Monaten von vielen SVP-Funktionären immer wieder umworben: Er möge doch bei den Landtagswahlen im Herbst antreten.So wirklich dementiert hat Peter Brunner nicht. Bis zum heutigen Samstag. Im Vorfeld des Festaktes zu 25 Jahre offene Grenzen am Brenner ließ Brunner die Katze aus dem Sack. Er sagte bei einer parteiinternen Sitzung, dass er für die Landtagswahlen nicht zur Verfügung stehe.Er wolle weiterhin Bürgermeister von Brixen bleiben, so Brunner. Ob er 2028 antreten wird, wird man in den kommenden Jahren sehen.