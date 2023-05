Landtagswahlen: Wissen Sie schon, wen Sie wählen?

So viele Abgeordnete haben die Parteien derzeit im Landtag sitzen

Alle 5 Jahre finden in Südtirol Landtagswahlen statt. Dabei werden die 35 Abgeordneten des Landtags ermittelt, es wird ermittelt, wie die Zusammensetzung des Landtags für die kommenden 5 Jahre aussieht und in der Folge, wie sich die Landesregierung zusammensetzt.Momentan hat die Südtiroler Volkspartei (SVP) mit 15 Sitzen mit Abstand am meisten Abgeordnete im Landtag sitzen, gefolgt vom Team K (4), der Lega (3) und den Grünen (3). Danach folgen die Freiheitlichen (2 Sitze), die Süd-Tiroler Freiheit (2), die 5-Sterne-Bewegung (1), Forza Italia (1), PD (1), Fratelli d’Italia (1), PfS (1) und Enzian (1).Wie die Sitzverteilung nach den Wahlen am 22. Oktober aussieht, mag noch niemand vorherzusagen. Viele Beobachter gehen davon aus, dass die SVP aufgrund der internen Streitigkeiten in den vergangenen Monaten weiter an Sitze verlieren könnte.Indes werden schon die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien nominiert, die Kandidaten bringen sich in Stellung und es wird schon fleißig Wahlkampf betrieben.