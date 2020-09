Lanz: „Welchen Sinn hat die Fraktion so noch?“

Streit innerhalb der SVP-Fraktion: Die SVP-Vertreter werden am Donnerstag den Arbeitnehmervertreter Helmuth Renzler zum Präsidenten des 3. Gesetzgebungsausschusses des Landtags wählen, also jenen Ausschuss, der für Wirtschaft und Finanzen zuständig ist. Damit entscheidet sich die SVP-Fraktion gegen den Kandidaten des Landeshauptmanns und des Parteiobmanns Gert Lanz. Lanz selbst ist alles andere als erfreut und bietet seinen Rücktritt als Fraktionssprecher an.