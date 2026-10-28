Gehässigkeiten sind in der Politik ein weitverbreitetes Leiden. Wird der Unmut zu groß, kann es passieren, dass weit übers Ziel hinausgeschossen wird. Vertreter des italienischen Rechtslagers sind Meister der Unverhältnismäßigkeit. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76923673_quote" \/><BR \/><BR \/>Geht es hierzulande um Traditionen, das Deutschtum oder die Südtiroler Identität, dann rumpelt es aus dieser Ecke. Oft regelrecht gehässig. Sogar die Nazikeule wurde nach dem Zapfenstreich aus der Schublade geholt und geschwungen. <BR \/><BR \/>Für manche kann und darf es offenbar nicht sein, dass die große Mehrheit der Bevölkerung noch immer nicht grün-weiß-rot denkt, lebt und spricht.<BR \/><BR \/>Dabei hat nach wie vor jedes Volk das Recht, das zu pflegen, was ihm Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Heimat vermittelt. Auch ein gewisses Maß an Nostalgie darf dazugehören. All dies abzusprechen, ist schlicht bösartig. Die beleidigenden Angriffe der Rechten sind Attacken, die niemand braucht. Sie vergiften das Klima. Lasst Südtirol bitte endlich in Ruhe!<BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.fink@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.fink@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen auf STOL finden Sie hier. <\/a><\/b>