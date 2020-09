Laurein: Hartmann Thaler bleibt Bürgermeister

Der SVP-Bürgermeister war 2010 in das Amt gewählt worden, er war bei den Wahlen am Sonntag und Montag der einzige Bürgermeister-Kandidat für Laurein.296 Wahlberechtigte waren aufgerufen, an den Wahlen teilzunehmen, 74 Prozent folgten dem Ruf. 68,9 Prozent von ihnen gaben Hartmann ihre Stimme.Bei der Wahl konnten die Wähler zwischen 18 Kandidaten aus 2 Listen – der SVP und der Süd-Tiroler Freiheit - wählen.

stol