Das Schiff Iwo Jima ist ein amphibisches Angriffsschiff der US-Navy, das in den 1960er-Jahren vor allem für den Transport von Marines und Hubschraubern konzipiert wurde. Bekannt wurde es unter anderem durch seine Einsätze im Vietnamkrieg sowie als Bergungsschiff der Apollo-Weltraummissionen.<BR \/><BR \/>Im Gespräch mit Fox News sagte Trump ferner, er habe Maduro vor einer Woche zur Kapitulation aufgefordert. „Ich sagte, du musst aufgeben. Du musst dich ergeben.“ Sie hätten vor etwa einer Woche miteinander telefoniert. Maduro habe sich allerdings geweigert.<h3>\r\n„Auch für einen zweiten Schlag vorbereitet“<\/h3>Samstagfrüh hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/trump-bestaetigt-angriff-in-venezuela-ausnahmezustand-ausgerufen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Im Gespräch mit Fox News sagte Trump, dass die US-Streitkräfte auch für einen zweiten Schlag vorbereitet gewesen wären.<BR \/><BR \/>US-Justizministerin Bondi zufolge sind Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores in New York angeklagt worden. Ihnen werden Verbrechen in Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen, wie sie auf X mitteilte. Konkret werden Maduro demnach unter anderem „Verschwörung zum Drogenterrorismus“ sowie „Verschwörung zum Kokainimport“ vorgeworfen. Auch wird er des Besitzes von Maschinengewehren und Sprengstoff bezichtigt.