„Die große Welle kommt bald.“ Trump sagte, die Attacken liefen bisher sehr gut. „Wir prügeln sie windelweich.“ Er bekräftigte sein Ziel, den Krieg in etwa vier Wochen zu beenden. „Wir sind dem Zeitplan sogar voraus.“ Bis dato hätten die USA 49 iranische Anführer ausgeschaltet. „Sie wissen nicht einmal, wer sie derzeit anführt.“<BR \/><BR \/>Als größte Überraschung nannte Trump die Angriffe des Irans auf die arabischen Staaten in der Region und deren Reaktion. „Sie wollten sich nur sehr geringfügig beteiligen. Und jetzt bestehen sie darauf, einbezogen zu werden.“<BR \/><BR \/>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab bei unserer Frage des Tages:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="464373" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<h3>Trump und Hegseth schließen Bodeneinsatz im Iran nicht aus<\/h3>US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth wollen nach den ersten Angriffen auf den Iran nicht ausschließen, dass künftig US-Bodentruppen im Nahen Osten eingesetzt werden. Er habe keine Angst bei dem Thema, wurde Trump vom Boulevardblatt „New York Post“ zitiert. „Jeder Präsident sagt: “Es wird keine Bodentruppen geben.„ Ich sage das nicht“. Stattdessen hielt sich Trump Optionen offen.<BR \/><BR \/>Zuvor hatte sich Hegseth ähnlich geäußert. Ihm zufolge sind bislang keine Bodentruppen im Iran im Einsatz. Darüber hinaus wollte er sich nicht dazu äußern, ob ein Bodeneinsatz künftig ein denkbares Szenario sei.<BR \/><BR \/>Die Debatte um die sogenannten „Boots on the ground“, also ob es zum Einsatz von Soldaten auf feindlichem Boden kommt, gilt in den USA als höchst heikel. Seit den langjährigen und verlustreichen Kriegen im Irak und in Afghanistan reagiert die amerikanische Öffentlichkeit besonders sensibel auf die Entsendung von Bodentruppen in den Nahen Osten.<BR \/><BR \/>Die USA und Israel hatten am Samstag massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurden der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung getötet. Als Reaktion greift der Iran seit Samstag Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Golfregion an.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Krieg%20in%20Nahost" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier mehr zum Thema.<\/a>