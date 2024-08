Laut Zivilschutz 93 Tote bei Israel-Angriff auf Gaza-Schule

Angriff während Morgengebet: 11 Kinder und 6 Frauen unter den Toten

Ausweitung des Gazakrieges? – Eskalation im Nahen Osten international befürchtet

Katar fordert „dringende internationale Untersuchung“

US-Regierung „zutiefst besorgt“

Mehr als 10 Monate Krieg

Die israelische Armee sprach von einem Angriff auf eine „Kommando- und Kontroll-Zentrale“ der radikalislamischen Terrororganisation Hamas. Diese sei in der Schule gewesen, hieß es. Armeeangaben zufolge wurden bei dem Angriff auf die Schule mindestens 19 Kämpfer der Hamas und des Islamischen Jihad getötet. Nach einer Untersuchung durch die Geheimdienste könne bestätigt werden, dass „mindestens 19 Terroristen (...) eliminiert wurden“, erklärte die Armee am Samstagabend in einer Mitteilung. Dazu veröffentlichte sie die Namen und Fotos der angeblich getöteten islamistischen Kämpfer.Die Hamas prangerte eine „gefährliche Eskalation“ an. Die Koran-Schule und die daran angrenzende Moschee befinden sich im Viertel Al-Sahaba in der Stadt Gaza , teilte der Sprecher der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde, Mahmoud Basal, weiter mit. 3 israelische Raketen hätten die Schule getroffen. Der Angriff sei während des Morgengebets erfolgt. Unter den Toten seien 11 Kinder und 6 Frauen.Unabhängig überprüfen ließ sich die Opferzahl nicht, sollte sich diese aber bestätigen, wäre es aber einer der folgenschwersten Angriffe im Gazastreifen seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas vor rund 10 Monaten. Nach Hamas-Angaben waren etwa 250 Menschen in der Schule untergebracht, etwa die Hälfte seien Frauen und Kinder gewesen.Bilder von AFPTV zeigten einen großen Komplex mit einem Hof, in und vor dem Trümmer lagen. Teil des Gebäudes schien eine Moschee zu sein, wobei das obere Geschoss teilweise zerbombt war. Bilder zeigten blutüberströmte Menschen und Rauchwolken, die aus den Trümmern aufstiegen. Die israelische Armee erklärte ihrerseits, sie habe „präzise Hamas-Terroristen getroffen, die in einer Hamas-Kommandozentrale in der Al-Tabaeen-Schule operierten“. Es seien zahlreiche Vorkehrungen getroffen worden, um Gefahren für Zivilisten zu verringern. Die Hamas sprach in einer Erklärung von einem „Massaker“ in der Schule. Dieses „schreckliche Verbrechen stellt eine gefährliche Eskalation dar“, erklärten die Islamisten weiter.Derzeit wird international eine weitere Eskalation im Nahen Osten befürchtet, nachdem der Hamas-Anführer Ismail Haniyeh in Teheran und ein hochrangiger Hisbollah-Chef im Libanon gezielt getötet wurden. In beiden Fällen soll Israel die Angriffe ausgeführt haben. Nun wird eine Ausweitung des Gazakrieges mit Vergeltungsschlägen aus dem Libanon und dem Iran befürchtet.Die USA, Katar und Ägypten drängen daher auf rasche, weitere Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, um einen Waffenstillstand und die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen zu erreichen. Die nächste Gesprächsrunde sollte nächste Woche am 15. August sein. Das jordanische Außenministerium erklärte nun, der Zeitpunkt des Angriffs auf die Schule „ist ein Hinweis auf die Versuche der israelischen Regierung, diese Anstrengungen zu blockieren und zu durchkreuzen“.Die Hisbollah warf Israel vor, die Öffentlichkeit zu belügen und zu täuschen. „Die Reden über eine Waffenruhe und neue Termine für Verhandlungen sind nichts als Lügen und Täuschung“, erklärte die Miliz. Israels „echte Wahl ist das Töten und das Verüben von Massakern“. Die Palästinenser seien seit mehr als 10 Monaten dem „abscheulichsten Massaker ausgesetzt“, teilte die mit dem Iran verbündete Miliz mit.Katar forderte eine „dringende internationale Untersuchung“ des Vorfalls. Das katarische Außenministerium verlangte die Entsendung „unabhängiger Ermittler der UNO“, um Untersuchungen anzustellen zu den ständigen Angriffen Israels auf Schulen und andere Schutzräume für Flüchtlinge. Die UNO-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, warf Israel im Onlinedienst X einen „Genozid“ an den Palästinensern vor.Die US-Regierung zeigte sich „zutiefst besorgt“ über die Berichte zu zivilen Opfern. „Wir stehen in Kontakt mit unseren israelischen Gesprächspartnern, die gesagt haben, dass sie hochrangige Hamas-Funktionäre ins Visier genommen haben, und wir bitten um weitere Einzelheiten“, teilte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates mit.„Mindestens 10 Schulen wurden in den vergangenen Wochen ins Visier genommen. Es gibt keine Rechtfertigung für diese Massaker“, schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf der Plattform X. „Wir sind bestürzt über die schreckliche Gesamtzahl der Opfer.“ Mehr als 40.000 Palästinenser seien seit dem Beginn des Kriegs im Oktober getötet worden, schrieb Borrell. Ein Waffenstillstand sei der einzige Weg, das Töten von Zivilisten zu beenden und die Freilassung der Geiseln sicherzustellen, mahnte er.Erst vor 2 Tagen hatte die Zivilschutzbehörde im Gazastreifen erklärt, dass bei israelischen Angriffen auf 2 Schulen in Gaza mindestens 18 Menschen getötet worden seien. Die israelische Armee hatte auch hier erklärt, die Schulen seien von der Hamas als Kommandozentren genutzt worden. Israel wirft der Hamas seit Beginn des Krieges im Gazastreifen vor, Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen für militärische Zwecke zu nutzen, und Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Die Hamas streitet dies ab.Der Krieg dauert seit mittlerweile mehr als 10 Monaten an. Er war durch den brutalen Großangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel ausgelöst wurden, bei dem Kämpfer der Hamas und anderer militanter Palästinensergruppen israelischen Angaben zufolge 1198 Menschen töteten und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten. 111 Geiseln werden demnach weiter dort festgehalten, 39 von ihnen sind offiziellen Angaben zufolge tot.Als Reaktion auf den Angriff geht Israel seitdem massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden dabei mindestens 39.790 Menschen getötet.