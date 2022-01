Lauterbach: Hunderttausende Neuinfektionen pro Tag

Dabei gebe es Länder, die solche Zahlen auch mit Blick auf die Intensivstationen verkraften könnten, in Deutschland sei die Lage jedoch eine andere. „Da wir in Deutschland eine hohe Zahl von Ungeimpften bei den Älteren haben, kann es bei uns ganz anders ausgehen als beispielsweise in Italien, Frankreich oder England“, sagte Lauterbach.In England liege etwa die Zahl der Ungeimpften in der Gruppe der über 50-Jährigen bei ein bis 2 Prozent. „Das sind Werte, an die wir nicht herankommen“.In Deutschland meldete das Robert Koch-Institut am Donnerstagmorgen über 133.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Am Vortag war erstmals die Schwelle von 100.000 gemeldeten Neuinfektionen überschritten worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag zudem erstmals über 600 – der Wert lag bei 638,8 registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.Lauterbach sagte zur aktuell recht niedrigen Hospitalisierungsrate, dies sei eine „irrelevante Momentaufnahme“, da die Welle, die aktuell in England und Frankreich laufe, in Deutschland erst noch komme. „Die richtige Belastung auf den Intensivstationen würde ich Mitte, Ende Februar erwarten, das ist noch ein Monat hin und dann hoffe ich, dass es dann noch gut aussieht“, sagte Lauterbach. „Das wird die Belastungsprobe sein, nicht das, was wir jetzt sehen.“

apa