Eine vorherige Entscheidung wäre ein „demokratischer Skandal“, sagte die Politikerin des Rassemblement National (RN) in Brüssel am Vorabend des Treffens von Staats- und Regierungschefs der EU, die sich unter anderem zu dem Budget beraten wollen.<BR \/><BR \/>Le Pen forderte, die Verhandlungen über den EU-Haushalt für den siebenjährigen Zeitraum von 2028 bis 2034 erst nach den anstehenden Wahlen in Frankreich, Italien, Polen und Spanien abzuschließen. <BR \/><BR \/>Eigentlich soll eine Verständigung der EU-Staaten bis Ende dieses Jahres erzielt werden. Wegen großer Differenzen ist ein Durchbruch bis dahin derzeit jedoch fraglich.