Lega-Gründer Bossi will wieder das Sagen haben

So gründete der 81-jährige Bossi ein „Komitee des Nordens“, mit dem er ein klares Signal entsendet: Die Lega müsse zurück zu ihren norditalienischen Wurzeln finden.Hatte die Lega unter Salvinis Führung in den vergangenen Jahren eine starke Expansion in Richtung Süden erfahren und sich als gesamtitalienische Rechtspartei etabliert, so sei jetzt die Zeit gekommen, wieder den Bedürfnissen der norditalienischen Regionen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, lautet Bossis Devise. Die Lega habe bei der Parlamentswahl schlecht abgeschnitten, weil sich der Kontakt zu den Anhängern auf lokaler Ebene geschwächt habe. Das „Volk des Nordens“ fühle sich vernachlässigt, meint Bossi.„Seit 3 Jahren gab es in der Lega keinen Parteikongress mehr und nach vier Jahren in der Regierung ist es uns nicht gelungen, die Autonomie für die Regionen mit Normalstatut zu erreichen, der Grund für das Entstehen der Lega“, meinte Fabrizio Baron, Mitglied des Regionalparlaments in Venetien. Die Lega hatte mit 9 Prozent der Stimmen bei der Parlamentswahl am Sonntag abgeschnitten, was deutlich unter den Erwartungen Salvinis lag. Bei der Parlamentswahl 2018 hatte die Lega mit 17 Prozent erobert, bei den EU-Parlamentswahlen ein Jahr später 34 Prozent.„Das 'Komitee des Nordens' ist keine nostalgische Initiative, sondern die Zukunft. Priorität unserer politischen Aktion müssen wieder die Unternehmen des Nordens sein, das Rückgrat Italiens“, so Paolo Grimoldi, ehemaliger Abgeordneter der Lega und Vertrauensmann Bossis.Der seit einem Schlaganfall 2004 gesundheitlich angeschlagene Bossi baute die Lega in den 1980er Jahren aus der von ihm gegründeten separatistischen Lega Lombarda auf. Die Partei kam erstmals in Italien an die Regierung, als Silvio Berlusconi 1994 an der Spitze der Mitte-Rechts-Partei Forza Italia (FI) in die Politik einstieg. Nach einem Skandal um illegale Parteienfinanzierungen, in die auch sein Sohn verwickelt war, trat Bossi 2012 zurück. 2018 wurde er zweitinstanzlich wegen Veruntreuung von Parteigeldern zu 14 Monaten Haft verurteilt.2013 übernahm der aktuelle Parteichef Matteo Salvini die Führung der Lega, der die Gruppierung zu einer gesamtstaatlichen Rechtskraft machte.