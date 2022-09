Lega: Maroni schwingt das Zepter

So forderte die ehemalige Nummer 2 der Partei und Ex-Innenminister Roberto Maroni einen Parteikongress und den Präsidenten Venetiens Luca Zaia als neuen Vorsitzenden. Maroni betonte, dass Salvinis Mandat als Parteichef Ende 2022 ablaufe. Zaia wäre seiner Ansicht nach der ideale Nachfolger.Angesichts der Schwierigkeiten der Lega und der verbündeten Forza Italia, die mit Wahlverlusten aus den Parlamentswahlen hervorgegangen sind, schlägt Maroni einen Zusammenschluss beider Parteien vor. Man dürfe die Schwierigkeiten der beiden Parteien nicht herunterspielen, sondern Strategien zur Bewältigung ihrer Krise entwickeln, argumentierte Maroni.Auf parteiinterne Kritik reagierte Salvini mit einem Video, in dem er gestern die Prioritäten der Mitte-rechts-Koalition auflistete. „Die Linke und ihre Zeitungen resignieren: Die Italiener haben millionenfach die vereinigten Mitte-Rechts-Parteien gewählt, und wir alle arbeiten Tag und Nacht zusammen, um Antworten auf die Probleme des Landes zu geben. Zu den Prioritäten der nächsten Regierung gehört die Frage der Arbeit, der Renten, der Energie, der Rechnungen und der Steuerrechnungen der Finanzämter, die gestoppt werden müssen, sowie die Frage der Wiederherstellung der Sicherheit, des Vertrauens und der Legalität für die italienischen Bürger und die Beendigung der Migrantenlandungen, die auch in diesen Stunden weitergehen“, sagte Salvini.Inzwischen führt Wahlsiegerin Giorgia Meloni weiterhin politische Gespräche in Hinblick auf eine mögliche Regierungsbildung. Sie dementierte jedoch, dass sie bereits Gespräche für eine Ministerliste führe. „Ich lese weiterhin haltlose Hintergründe über mögliche Minister der Mitte-rechts-Regierung. Nach den enttäuschenden vergangenen kann ich garantieren, dass sich ein Team von hohem Niveua auf die Beine stellen werde“, versicherte die Fratelli d'Italia-Chefin Meloni.