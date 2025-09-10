Anders als bei den Landeslehrern und im Kindergarten haben sich die Gewerkschaften bei den Schulen staatlicher Art aber für gestaffelte Beträge entschieden: 307 Euro (null bis zwei Dienstjahre), 380 Euro (drei bis acht Dienstjahre), 399 Euro (neun bis 14 Dienstjahre), 413 Euro (15 bis 20 Dienstjahre), 427 Euro (21 bis 27 Dienstjahre), 442 Euro (28 bis 34 Dienstjahre) und 457 Euro (ab 35 Dienstjahre). <BR \/><BR \/>Zumal die Lehrkräfte an Grund-, Mittel- und Oberschulen eine Landeszulage beziehen, ihr Grundgehalt aber vom Staat kommt, benötigt der Vertrag neben der Zustimmung des Rechnungshofes auch jene des Ministeriums. Ausbezahlt wird auf jeden Fall rückwirkend ab 1. Jänner 2025. <BR \/><BR \/>Nächster Schritt sind reale Lohnerhöhungen für alle im Bildungsbereich von 400 Euro brutto monatlich. Dazu stellt das Land 330 Millionen Euro für 2026\/27\/28 bereit: 110 Millionen für jedes Jahr, davon 90 für reine Lohnerhöhungen und 20 für die Übernahme besonderer Verantwortung mit Diensten wie zum Beispiel Klassenlehrer.