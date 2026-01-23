Über die – staatliche – Dozentenkarte können Lehrkräfte jährlich 500 Euro für den Ankauf von Büchern, Computern, technischen Geräten, Software oder den Besuch von Fortbildungen verwenden. In Südtirol ist dieser Beitrag derzeit nicht erhältlich. <BR \/><BR \/>Ob sich das ändert, wird sich zeigen, denn „die Dozentenkarte wird – in Absprache mit den Gewerkschaften – ebenfalls im Rahmen der Verhandlungen behandelt werden“, schreibt Achammer in besagter Antwort an Andreas Leiter Reber. „Ebenfalls wird im Zuge der Verhandlungen ein Vorschlag unterbreitet werden, der Benefits für höheres Engagement bzw. höhere Komplexität, Koordinierungsaufgaben usw. vorsehen kann“, schreibt Achammer weiter. <BR \/><BR \/>Leiter Reber nimmt es mit Genugtuung zur Kenntnis: „Ich hoffe, dass sich der Bildungslandesrat innerhalb der Landesregierung durchsetzt. Zugleich gilt es seitens der Gewerkschaften, die nun endlich geöffnete Tür in Sachen Dozentenkarte und Komplexitätszulagen weiter aufzustoßen.“