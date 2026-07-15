Diese Metapher greift bei den noch immer nicht abgeschlossenen Verhandlungen zwischen Schulgewerkschaften, spontan gebildeten Gruppen von Lehrkräften und Landesregierung.<BR \/><BR \/>Finanziell ist man anscheinend handelseins, aber offensichtlich fehlen noch etliche Details. Es ist durchaus verständlich, dass die Lehrerschaft auch diese geklärt haben will.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75612734_quote" \/><BR \/><BR \/>Landesrätin Magdalena Amhof meinte vor Tagen, jetzt sei Verantwortungsbewusstsein in den Vordergrund zu stellen, und der Protest könne so nicht aufrecht erhalten werden.<BR \/><BR \/>Richtig! Denn die Leidtragenden der Lehrerproteste waren zigtausende Schülerinnen und Schüler – und deren Familien. <BR \/><BR \/>Auch wenn Führungskräfte der Südtiroler Schulwelt die Auswirkungen wiederholt zu minimieren versuchen, scheint der Punkt nahe, an dem der Bogen überspannt wird. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:elmar.pichlerrolle@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">elmar.pichlerrolle@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen auf STOL finden Sie hier. <\/a><\/b>