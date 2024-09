Lehrervereinigung ASM: „Sonderregelungen für Schulen erlauben“

 Zoff um Goethe in Koalition und SVP

An der Bozner Goetheschule gehen Kinder, die kein Deutsch können, erstmals in eine eigene Klasse – und es geht rund. „Ghetto und Rassismus“, spuckt Landesrat Marco Galateo Gift und Galle. „Sonderklassen sind nicht zulässig“, so Landesrat Philipp Achammer.