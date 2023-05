Lehrpersonal: Vorläufige Landes- und Schulranglisten veröffentlicht

Das Amt für Lehrpersonal an der Deutschen Bildungsdirektion hat am Donnerstag die neuen, vorläufigen Landesranglisten, die vorläufigen Landesranglisten mit Auslaufcharakter sowie die vorläufigen Schulranglisten (Verzeichnis A) für die Lehrerinnen und Lehrer für das kommende Schuljahr 2023/2024 veröffentlicht.Einzusehen sind die Ranglisten auf den Webseiten des Landes zu Bildung und Sprache unter Deutschsprachige Schule und an der Anschlagtafel der Deutschen Bildungsdirektion in der Bozner Amba-Alagi-Straße 10.Bewerberinnen und Bewerber können bis einschließlich 22. Mai bei der Landesschuldirektorin schriftlich Einspruch gegen die vorläufigen Landes- und Schulranglisten einlegen.