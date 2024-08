Leichen von israelischen Geiseln im Gazastreifen geborgen

Bereits zuvor hatte der Kibbutz Nir Oz den Tod von Avraham Munder (79) bekannt gegeben. Die weiteren gefundenen Opfer waren laut Angaben israelischer Medien Nadav Popplewell (51) und Yegev Buchstav (35) aus Nirim sowie Yoram Metzger (80), Alex Dancyg (75) und Haim Peri (80) aus Nir Oz. Popplewell, Dancyg und Buchstav waren bereits zuvor vom israelischen Geheimdienst für tot erklärt worden.Ihre Leichname seien in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Khan Younis im Süden des Küstengebiets gefunden worden, teilte das Militär mit. Die Familien der sechs Männer seien informiert worden.Die Hamas habe aktuell noch 109 Geiseln in ihrer Gewalt, teilte eine israelische Regierungssprecherin mit. 36 davon wurden von den israelischen Behörden für tot erklärt, von 73 wird vermutet, dass sie noch am Leben sind.