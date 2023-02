Leiferer Fasching könnte bald „historisch“ sein

Ehrenamt aufwerten als Ziel

Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause lockte die 44. Ausgabe des Leiferer Faschingsumzugs am gestrigen Sonntag wieder tausende Zuschauerinnen und Zuschauer aus Südtirol und dem benachbarten Trentino an. „Wir arbeiten daran, die Anerkennung des italienischen Kulturministeriums als ,Historischer Karneval‘ zu erhalten“, sagt dazu der Landesrat für italienische Schule und Kultur Giuliano Vettorato, der sich am Samstag mit den Verantwortlichen des Leiferser Faschings getroffen und am Sonntag – ebenso wie Landeshauptmann Arno Kompatscher – am traditionellen Umzug teilgenommen hat.„Damit würde sich Leifers in die Liste der bekanntesten und renommiertesten Karnevalsveranstaltungen Italiens wie jene von Viareggio, Venedig, Ivrea, Sanremo, Cento Fano und Putigliano einreihen. Ich bin zuversichtlich, dass es gelingen kann, diese Auszeichnung zu erhalten“, sagte Vettorato. Die Anerkennung ist mit dem Haushaltsgesetz 2022 eingeführt worden und zielt darauf ab, die historischen Karnevalsveranstaltungen zu schützen und aufzuwerten.Ziel sei es, die Veranstaltung und insbesondere die dahinter stehenden Vereine zu unterstützen und den vielen Ehrenamtlichen die gebührende Anerkennung zuteil werden zu lassen, die monatelang ihre Freizeit, ihre Mittel und ihre Leidenschaft darauf verwenden, authentische Kunstwerke für diesen Umzug zu schaffen, so Vettorato, der sich mit Cesare Zenorini, dem Präsidenten der Leiferer Faschingsgruppe, ein Bild von den Arbeiten an den Faschingswagen gemacht hat.Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausgabe 2023 blickt man in Leifers bereits auf die nächste Ausgabe, mit deren Vorbereitungen im März begonnen wird. „Über einen Finanzierungsbeitrag des Landesamts für italienische Kultur werden die Kosten für die Anmietung der Werkhalle in Steinmannwald gedeckt. Sie ist das logistische Herzstück der Veranstaltung, darin wird das ganze Jahr über gearbeitet, um diese beeindruckende Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, schließt Vettorato.