<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207323_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu sehen war eine Margherita-Pizza, deren Belag so arrangiert war, dass er an den „Duce“ erinnerte. Dazu schrieb Borin: „Der Pizzaiolo muss mich missverstanden haben, als ich den Arm hob, um den Kellner zu rufen. Jedenfalls ein schönes Werk und auch lecker.“ Der Post war keine Eigenproduktion, sondern eine weit verbreitete Satiregrafik. Trotzdem war er Anlass für eine heftige Debatte – nicht nur in den sozialen Medien.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1207329_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Denn Borins Rechtfertigung überzeugt selbst Parteifreunde nicht. Christian Bianchi, Koordinator von Forza Italia und früherer Bürgermeister, sprach in einer Aussendung von einem „inakzeptablen“ Vorfall.