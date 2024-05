Leifers, Lana und St. Martin haben gewählt: Die Ergebnisse

Leifers : Stichwahl zwischen Seppi und Furlani

Giovanni Seppi (SVP) und Claudia Furlani (Mitte-rechts-Lager) werden am 8. und 9. Juni bei der Stichwahl gegeneinander antreten.

Helmut Taber ist neuer Bürgermeister von Lana

Noch in der Nacht gratulierte Harald Stauder (links) seinem Nachfolger im Lananer Rathaus, Helmut Taber.

Dominik Alber ist neuer Bürgermeister in St. Martin

Der neue Bürgermeister der Gemeinde St. Martin, Dominik Alber (von links), seine Vorgängerin, Landesrätin Rosmarie Pamer und Vizebürgermeister Erich Kofler, der nach dem Rücktritt von Pamer die Amtsgeschäfte geführt hat. - Foto: © privat

In den Gemeinden Lana Leifers und St. Martin in Passeier waren die Bürger am gestrigen Sonntag zu den Urnen gerufen, um einen neuen Gemeinderat zu wählen, nachdem ihre bisherigen Bürgermeister den Sprung in den Landtag geschafft hatten.Während die neuen Bürgermeister von Lana und St. Martin in Passeier feststehen, geht es in Leifers in die Stichwahl. Hier ein Überblick über alle Ergebnisse.Giovanni Seppi (SVP) und Mitte-rechts-Kandidatin Claudia Furlani kämpfen bis zur Stichwahl am 8. und 9. Juni um das Bürgermeisteramt in Leifers Seppi erreichte mit 29,9 Prozent der Wählerstimmen ein sehr gutes Ergebnis für die SVP, Furlani kam auf 31,8 Prozent und blieb damit hinter den Erwartungen.In einer ersten Reaktion sagt SVP-Kandidat Seppi den „Dolomiten“: „Wir sind eine klare Strategie gefahren und das hat sich bezahlt gemacht.“ Besonders glücklich sei er natürlich über sein eigenes Ergebnis: „Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, es in die Stichwahl zu schaffen.“In Lana folgt Helmut Taber im Rathaus auf Harald Stauder. Der 40-Jährige SVP-Kandidat konnte sich mit 48,5 Prozent der Stimmen gegen seine parteiinterne Konkurrentin Valentina Andreis (32,8 Prozent) durchsetzen.Roland Stauder (Freiheitliche) erreichte 11,4 Prozent der Stimmen, gefolgt von Hannes Silbernagl (Grüne Dorfliste Lana ) mit 7,3 Prozent.In einer ersten Reaktion sagt der frischgebackene Bürgermeister Taber den „Dolomiten“: „Es ist es ein überwältigendes Ergebnis. Ich hätte mir ein knapperes Ergebnis erwartet wegen des Amtsbonus’ von Vizebürgermeisterin Andreis.“In der Gemeinde St. Martin in Passeier hat sich der SVP-Kandidat Dominik Alber in der Bürgermeisterwahl klar gegen seinen Konkurrenten Patrick Bortolotti von der Bürgerliste Für St. Martin durchgesetzt. Alber bekam 78,14 Prozent der Wählerstimmen, Bortolotti 21,9 Prozent.77,9 Prozent der Listenstimmen gingen bei der Wahl am Sonntag an die Volkspartei. Die Bürgerliste für St. Martin holte 16,6 Prozent. Die Süd-Tiroler Freiheit musste herbe Verluste hinnehmen: Während die Partei 2020 noch 14,3 Prozent holte, kam man heuer lediglich auf 5,5 Prozent.