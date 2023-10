Leiterin einer Synagoge in Detroit erstochen

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen jüdischen und muslimischen Gemeinden in den USA nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und den darauffolgenden israelischen Vergeltungsschlägen im Gazastreifen.Polizeichef James White rief zur Geduld auf und warnte vor voreiligen Schlussfolgerungen bevor „alle verfügbaren Beweise überprüft wurden“.Woll war in der Demokratischen Partei aktiv und arbeitete für die US-Kongressabgeordnete Elissa Slotkin, wie die Zeitung „Detroit Free Press“ berichtete. Außerdem unterstützte sie aktiv eine Organisation, die junge Muslime und Juden zusammenbrachte.In einer Erklärung auf der Facebook-Seite der Synagoge hieß es: „Wir sind schockiert und traurig angesichts des unerwarteten Todes unserer Vorstandsvorsitzenden Samantha Woll“.