Letta: „Entweder wir oder die Rechte“

Italiens Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta will als Spitzenkandidat einer Mitte-Links-Koalition bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. September antreten. Er hoffe, dass sich eine breite Front von Parteien herauskristallisieren werde, die den Aufstieg der Rechtsparteien stoppen werde, sagte Letta bei einem Treffen des Parteigremiums am Dienstag in Rom.