Letta: „Putin will gespaltenes Italien“

„Was (der russische Präsident Wladimir) Putin will, ist ein gespaltenes Italien und ein gespaltenes Europa, ein Italien, das daran arbeitet, Europa zu spalten“, sagte Letta laut Medienangaben vom Donnerstag.„Es ist eine dramatische Zeit in der Geschichte Europas und unseres Landes. Das Land muss geschlossen bleiben. Nach der Wahl wird es eine andere Regierung geben, nicht (den scheidenden Ministerpräsidenten Mario) Draghi. Nach der Wahl muss es zu einer Regierung kommen die in der Lage ist, klare Positionen zu beziehen“, erklärte Letta.Der Vorsitzende der Sozialdemokraten sparte nicht mit Kritik an der rechtspopulistischen Wahlfavoritin Giorgia Meloni, die erste italienische Regierungschefin werden könnte. „Besser ein männlicher Ministerpräsident, der eine Politik der Chancengleichheit und des Feminismus vorantreibt, als eine weibliche Ministerpräsidentin, die eine Politik in Kontinuität mit einer patriarchalischen und machistischen Logik betreibt. Auf europäischer Ebene hat Melonis Partei nichts getan, um beispielsweise die Politik der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen zu unterstützen“, kritisierte Letta.Prioritär für die Sozialdemokraten sei die Beschäftigungspolitik. So wolle sich seine PD auch für eine Senkung der Lohnnebenkosten engagieren, sagte Letta. Umfragen zufolge könnte Melonis Partei aus der Wahl am Sonntag als größte Einzelpartei hervorgehen. Die Fratelli d'Italia befinden sich in einem Bündnis mit der Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi.