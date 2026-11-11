Dem Nationalen Krisenmanagementzentrum Litauens zufolge galt die Warnung auch für die zweitgrößte Stadt des Landes, Kaunas, mit rund 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.<BR \/><BR \/>Die finnischen Streitkräfte teilten auf der Plattform X mit, im östlichen Finnischen Meerbusen seien am Mittwoch vorübergehende Einschränkungen für den Luftraum und die Schifffahrt verhängt worden. „Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit von Unbeteiligten zu gewährleisten und es den Behörden zu ermöglichen, mögliche Drohnen abzuwehren“, hieß es in der Mitteilung. Auslöser der jüngsten Vorfälle sind ukrainische Drohnenangriffe auf den Nordwesten Russlands, wo sich wichtige Exportanlagen an der Ostsee und eine große Ölraffinerie befinden.<BR \/><BR \/>Ukrainische Militärdrohnen sind zuletzt wiederholt in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen eingedrungen. Dies schürt die Sorge, dass der Krieg in der Ukraine auf die an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzenden NATO-Staaten übergreifen könnte. Bei ukrainischen Angriffen auf russische Ölhäfen an der Ostsee verfehlten einige Drohnen ihre Ziele und lösten in den Nachbarländern Sicherheitswarnungen aus.<BR \/><BR \/>Die Regierung in Moskau wirft Kiew vor, den NATO-Luftraum als Deckung für Angriffe zu nutzen. Die Ukraine erklärt dagegen, einige ihrer Drohnen seien durch russische Störsender vom Kurs abgebracht worden. Die NATO-Staaten machen Russland für die Zwischenfälle verantwortlich.