„,Letzte Generation' betreibt keinen Klimaschutz, sondern Kriminalität“

Außenzaun zum Flughafengelände durchgeschnitten

„Sie schaden dem Anliegen Klimaschutz massiv“

Am gestrigen Donnerstagmorgen gelangten Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ auf die Rollfelder des Hamburger und des Düsseldorfer Flughafens. Die Folge: Am Hamburger Airport wurde der Flugverkehr am ersten Ferientag für einige Stunden komplett eingestellt. Am Düsseldorfer Flughafen wurden mehrere Flüge umgeleitet oder verspäteten sich.In Hamburg schnitten Aktivisten nach Angaben der Bundespolizei den Außenzaun zum Flughafengelände durch und fuhren mit Rädern auf das Rollfeld. Dort klebten sie sich an 4 Punkten auf Zuwegen in unmittelbarer Nähe zu den Start- und Landebahnen fest.Aktivisten der „Letzten Generation“ hatten zuletzt immer wieder Straßen blockiert und sich dabei teilweise festgeklebt. Sie fordern ein deutlich entschiedeneres Vorgehen der Politik für Klimaschutz.Der deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sagte: „Die Aktivisten, die jetzt lauter Menschen die Reise in den Urlaub verbauen, schaden dem Anliegen Klimaschutz massiv.“Auch der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing kritisierte die Aktionen scharf. „Diese gefährlichen Eingriffe in den Verkehr müssen ein Ende haben. Was die ,Letzte Generation' betreibt, ist kein Klimaschutz, sondern Kriminalität“, sagte der FDP-Politiker dem Nachrichtenportal. Der Rechtsstaat müsse hier hart durchgreifen.Erst kürzlich hat die „Letzte Generation“ die Europabrücke in Nordtirol für mehrere Stunden blockiert und damit ein Verkehrschaos ausgelöst (Hier lesen Sie mehr dazu).