Letzter Arbeitstag für schottischen Bürgermeister in Deutschland

Die Akten sind in Kartons verpackt, das Bürgermeister-Schild neben der Haustür ist abgehängt: An seinem letzten Arbeitstag hat Iain Macnab am Freitag endgültig Abschied von seinem Amt als Bürgermeister des kleinen Ortes Brunsmark in Norddeutschland genommen.