<BR \/>Es war im mittlerweile fernen 2022, als das Land 22 als Gemeinden mit Wohnungsnot einstufte. Für Leerstand ist in diesen Gemeinden die Super-GIS von 2,5 Prozent einzuheben. Nur sechs waren damals aber schon im staatlichen Register der Gemeinden mit Wohnungsnot eingetragen. Als Folge können Vermieter in Bozen, Meran, Lana, Eppan, Algund und Leifers sogenannte Gebietsabkommen abschließen und ihre Mieteinkünfte mit nur zehn Prozent versteuern. <BR \/><BR \/>In den anderen 16 Gemeinden blicken die Vermieter hingegen bis heute durch die Finger. Noch immer fehlt ihre Eintragung in die staatliche Liste der Gemeinden mit Wohnungsnot. Senkt der Staat jetzt die Einheitssteuer gar auf fünf Prozent, wird die Ungleichbehandlung noch eklatanter.<BR \/><BR \/>„Ich habe in Rom inzwischen mit allen zu diesem Thema vorgesprochen, bis auf den Papst“, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Einen Zeitplan für die Lösung des Problems wagt er mittlerweile nicht mehr. „Jedes Mal, wenn ich das Büro von Minister Giorgetti verlasse, habe ich eine Zusage. Es hätte schon längst gelöst sein sollen.“<BR \/><BR \/>Gebietsabkommen werden von einem Patronat oder dem Verband der Hauseigentümer unterzeichnet. Registerspesen fallen flach. Die Miete ist mit 11,3 Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Das liegt über dem Landesmietzins, ist aber in Gemeinden mit Wohnungsnot ein gangbarer Weg. Mieteinkünfte werden geringer besteuert. <BR \/><BR \/>Die Sorge, Mieter nicht mehr loszuwerden, ist kleiner. Ein Vertrag mit Gebietsabkommen läuft auf drei plus zwei Jahre. Bei normalen Verträgen sind es vier plus vier Jahre.