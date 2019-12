LH Kompatscher rudert zurück

Dabei stellen sich laut „Dolomiten“ 2 Fragen: Entweder die Omnibus-Normen sind so schlecht gemacht, dass sie einer Anfechtung nicht standhalten, oder aber Kompatscher zieht in vorauseilendem Gehorsam den Kopf ein.





Der Brief an Minister Boccia enthält eine zweieinhalbseitige Liste an „Verpflichtungen“ zu Streichungen, Änderungen und Ergänzungen an Landesgesetzen, die im Omnibusgesetz Nr. 8 vom September enthalten sind. Im Gegenzug bittet Kompatscher um Nicht-Anfechtung.

dolomiten