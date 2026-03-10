„Feindliche Kriegsflugzeuge verübten Luftangriffe auf die Orte Almadschadel, Schakra und Srifa“, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Zudem habe es Luftangriffe im Bekaa-Tal im Osten des Libanon gegeben.<BR \/><BR \/>Mit dem Beginn der Luftangriffe Israels und der USA auf den Iran Ende Februar war auch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon wieder eskaliert. Nach der Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei bei den US-israelischen Angriff griff die mit dem Iran verbündete Hisbollah Israel an. Israel reagierte mit Gegenangriffen.