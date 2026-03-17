Ein Sprecher betonte, dass die israelischen Angriffe der Hisbollah gelten und sich nicht gegen die libanesischen Streitkräfte und die Zivilbevölkerung richteten. Die libanesische Armee ist im Krieg zwischen der proiranischen Hisbollah und dem israelischen Militär keine aktive Kriegspartei und verhält sich neutral. Nach Berichten lokaler Medien waren die getroffenen Soldaten in einem Zivilauto und einer von ihnen auf einem Motorrad unterwegs. Sie seien in Uniform gekleidet gewesen.<BR \/><BR \/>Zuvor waren erneut Raketen auf Nordisrael abgefeuert worden. In mehreren Orten, darunter Kiryat Shmona und Nahariya, heulten am Dienstag erneut die Warnsirenen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom gab es zunächst keine Berichte über Verletzte. Die israelische Armee veröffentlichte unterdessen erneut einen Aufruf für Einwohner des Südlibanon zu flüchten.<BR \/><BR \/>Im Libanon wurden nach Behördenangaben seit Beginn des neuen Krieges zwischen Israel und den USA gegen den Iran bereits mehr als eine Million Menschen vertrieben. Knapp 900 Menschen wurden demnach durch die israelischen Angriffe getötet. Der Libanon ist verstärkt involviert, weil dort die vom Iran unterstützte Hisbollah beheimatet ist.<BR \/><BR \/>Ein israelischer Militärsprecher hatte Montagabend angekündigt, den Einsatz von Bodentruppen im Süden des Libanon auszuweiten. Nach israelischen Medienberichten hat sich eine weitere Division den Truppen angeschlossen. Eine Division besteht in der Regel aus 10.000 bis 15.000 Soldatinnen und Soldaten.