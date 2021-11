Liberalkonservativer Fiala neuer Ministerpräsident Tschechiens

Babis war wegen einer drohenden Anklage wegen Subventionsbetrugs und Enthüllungen in den „Pandora Papers“ unter Druck geraten. Mit der Ernennung der neuen Regierung wird frühestens Mitte Dezember gerechnet.Fiala wird ein Bündnis aus fünf Gruppierungen anführen, dem neben seiner Demokratischen Bürgerpartei (ODS) auch Christdemokraten und Piratenpartei angehören. Gemeinsam eroberten sie bei der Parlamentswahl Anfang Oktober 108 der 200 Sitze im Abgeordnetenhaus. „Wir stehen vor schweren Zeiten“, sagte Fiala bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags vor knapp drei Wochen.Tschechien steckt in einer schweren vierten Corona-Welle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.191 je 100.000 Einwohner. Die neue Koalition hat sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, appellierte aber an die Bürger, ihre Kontakte freiwillig zu verringern.Fiala war von Mai 2012 bis Juni 2013 Bildungsminister. Der Politologie-Professor und Vater dreier Kinder hatte sich zuvor als Rektor der Masaryk-Universität in Brünn (Brno) einen Namen gemacht. Er steht seit knapp acht Jahren an der Spitze der Bürgerdemokraten.

apa