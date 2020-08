Liste Insieme Miteinander Adum bereit für die Wahlen in Auer

„Alle Kandidaten und Bürgermeisterkandidat Stefano Sgarbossa seien voll motiviert und man wolle gemeinsam viel zum Wohle der gesamten Dorfgemeinschaft und in Zusammenarbeit mit den anderen Gruppierungen leisten“, so die Liste in einer Aussendung.Die Liste setzt sich aus Kandidaten deutscher und italienischer Muttersprache zusammen, außerdem gibt es eine Kandidatin marrokanischer und eine Kandidatin argentinischer Herkunft. Auch jahrgangsmäßig sind die Kandidaten bunt gemischt. Alle Kandidaten sind in sportlichen oder kulturellen Vereinen tätig, beruflich in verschiedenen Sektoren beschäftigt oder Rentner, sind Eltern, Singles oder Verwitwet, sodass die gesamte Bandbreite einer Dorfgemeinschaft vertreten ist.Stefano Sgarbossa - Bürgermeisterkandidat (Jahrgang 1980)Petra Anhof (Jahrgang 1972)Claudio Mutinelli (Jahrgang 1954)Claudia Yepes (Jahrgang 1988)Domenico Cramarossa (Jahrgang 1962)Fatima Ezzahra Ziyani (Jahrgang 1986)Harald Hafner (Jahrgang 1971)Roberta Franzoi (Jahrgang 1994)Andrea Pallaoro (Jahrgang 1974)Nastassja Kinspergher (Jahrgang 1984)Wolfgang Schrott (Jahrgang 1965)Natalia Lazo (Jahrgang 1974)Marco Boncilli (Jahrgang 1974)Ivan Sgarbossa (Jahrgang 1971)Alois Schmid (Jahrgang 1961)Cesare Pallaoro (Jahrgang 1963)

