Litauen will Ausnahmezustand an Grenze zu Belarus auslaufen lassen

In der Krise um Migranten an der östlichen EU-Außengrenze zu Belarus will Litauen den Ausnahmezustand in der Grenzregion auslaufen lassen. Die Regierung werde das Parlament vorerst nicht auffordern, die bis zum 14. Jänner geltende Sonderregelung zu verlängern, kündigte Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte der Agentur BNS zufolge am Mittwoch in Vilnius an. Die Regelung gilt seit dem 10. November entlang des Grenzstreifens und 5 Kilometer landeinwärts.