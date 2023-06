LIVE: Hat Putin Moskau verlassen? Kreml dementiert

Moskau rüstet sich für einen drohenden Einmarsch. - Foto: © ANSA / MAXIM SHIPENKOV

Offenbar haben die Piloten aufgehört, Daten zu übermitteln, als sich das Flugzeug vom Typ Iljuschin etwas südlich der russischen Stadt Twer befand. Dies berichten laut „Spiegel“ mehrere Medien unter Berufung auf Daten des Trackingdienstes Flightradar.Putins Sprecher Dmitri Peskow bestritt am Samstag nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass, dass der Präsident die Hauptstadt verlassen habe. Putin arbeite „normal“ im Kreml, erklärte er.Während Russlands Hauptstadt sich für einen drohenden Einmarsch rüstet, kam es laut Berichten in den Sozialen Medien in Moskau offenbar zu Bombendrohungen in Moskau. In mehrere Museen der Stadt sollen ungefähr zur gleichen Zeit Anrufe eingegangen sein. Die Orte wurden geräumt. Auch zwei Einkaufszentren seien betroffen, so der „Spiegel“.Wagner-Söldner sollen inzwischen in Lipezk, rund 400 Kilometer von Moskau, sein.Der Gouverneur der Region, Igor Artamonow, erklärte im Telegram-Kanal, es würden „alle notwendigen Maßnahmen“ ergriffen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.„Die Situation ist unter Kontrolle. Es kommt zu keinen Ausfällen im Betrieb kritischer Infrastruktur.“ Bewohnerinnen und Bewohner werde „dringend empfohlen“, ihre Häuser nicht zu verlassen.