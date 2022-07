Lkw-Großparkplatz in Neumarkt: „Eine sinnvolle Struktur“?

„ Wir gehen sehr nüchtern an die Sache heran. Und wir glauben, dass es sich um eine sinnvolle Struktur handelt. ” — Hartmann Reichhalter, Präsident der Brennerautobahngesellschaft

Eigentlich ist die Machbarkeitsstudie zur „Realisierung von Pkw- und Lkw-Stellplätzen an der Autobahnausfahrt Neumarkt-Auer-Tramin“ Teil der Vorstellung des ÖPP-Projektes der Brennerautobahngesellschaft, die durch den Präsidenten Hartmann Reichhalter und den technischen Direktor Carlo Costa schon im Mai in Brixen stattgefunden hat. Dort waren die politischen Vertreter aus dem Südtiroler Süden aber so spärlich vertreten, dass es nun am Montag, 11. Juli, um 19 Uhr im Bürgerhaus von Tramin zu einer Wiederholung kommt. Heißestes Eisen dabei ist: der geplante Groß-Parkplatz für Lastwagen direkt an der Autobahnausfahrt von Neumarkt.Der Präsident der Brennerautobahngesellschaft Hartmann Reichhalter im STOL-Interview:Hartmann Reichhalter: Welche Art von Reaktionen Sie auch meinen, ich bin nicht die direkte Adresse dafür. Wir sind dankbar, das ÖPP-Projekt auch in Tramin den politischen Vertretern des Bezirkes präsentieren zu dürfen.Reichhalter: Wir gehen sehr nüchtern an die Sache heran. Und wir glauben, dass es sich um eine sinnvolle Struktur handelt. Zu sagen ist, dass es entlang der Südtiroler Achse 6 Lkw-Stellplätze geben wird, die entweder neu gebaut oder ausgebaut werden.Reichhalter: Das ist gewiss auch ein Grund, aber nicht nur. Wir führen die Autobahn und daraus ergeben sich eine Reihe von Rechten und Pflichten. Vor allem auch die öffentliche Sicherheit betreffend. Dazu gehören Rastplätze in gewissen Abständen.Reichhalter: Nein, beim Lkw-Parkplatz in Neumarkt handelt sich um ein spontanes Angebot vonseiten der Brennerautobahngesellschaft, das nicht auf Betreiben irgendeiner Gemeinde zustande kam. Wir sind die Initiatoren.Reichhalter: Das geht nicht. Wir brauchen die Stellplätze vor allem auf der Nordfahrspur. Bei der Raststätte Laimburg ist dort kein Platz. Der bestehende Parkplatz in Neumarkt ist derzeit bereits in etwa halb so groß wie der geplante.Reichhalter: Korrekt. Wir reden hier von Investitionen angelegt auf die kommenden 50 Jahre.