Locatelli: „Wir bewegen uns auf eine ausgesprochen günstige Situation zu“

Franco Locatelli ist guter Dinge. „Wir bewegen uns auf eine ausgesprochen günstige Situation zu, alle Zahlen weisen in diese Richtung“, betonte Locatelli. Für ihn seien die im Dekret jüngst getroffenen Entscheidungen ein Zeichen dafür, dass man der Bevölkerung keine weiteren Lockdowns mehr antun wolle.Locatelli betonte: „In den letzten Monaten haben wir es geschafft, die vierte Welle zu bewältigen, indem wir alles offen gehalten haben, im Gegensatz zu anderen Ländern wie Deutschland, Holland und Österreich, die auf Sperrungen oder Schließungen zurückgreifen mussten. Dies war dank der hohen Zahl der Geimpften möglich.“„Wenn sich die Ausbreitung des Virus weiter verlangsamt, könnten wir in einigen Wochen auch die Frage der Masken angehen. Das hängt von den Zahlen ab“, fügte er hinzu, „aber Ende Februar ist eine Möglichkeit. Wir müssen die Entwicklung der Epidemiekurve im Land abwarten und können dann entscheiden“.Der Covid-Impfstoff für die Altersgruppe 0 bis 5 Jahre könnte in Italien im Frühjahr verfügbar sein. Franco Locatelli erklärte, dass es 2 reduzierte Dosen geben werde.

stol