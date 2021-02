Lockdown bis 14. März verlängert – Kitas, Kigas und Grundschulen öffnen

Der landesweite Lockdown wird bis zum 14. März verlängert. Kitas, Kindergärten und Grundschulen dürfen hingegen im ganzen Land – außer in den 9 Gemeinden mit Südafrika-Mutation – am Montag öffnen. Dies teilte Landeshauptmann Arno Kompatscher am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit.