Lockerungen: Konsum von Speisen und Getränken in Sälen erlaubt

Neu ist, dass der Konsum von Speisen und Getränken in Theater-, Konzert- und Kinosälen, in Unterhaltungslokalen sowie in ähnlichen Lokalen und in Orten, wo sportliche Veranstaltungen oder Liveaufführungen stattfinden, erlaubt ist.Die Landesregierung ist in Abstimmung mit den anderen Regionen und mit der Regierung in Rom, um aufgrund der stabilen Situation in den Krankenhäusern schrittweise weitere Lockerungen auf den Weg bringen zu können.