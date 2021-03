Lockerungen nach Ostern? Südtirol hofft auf Ja aus Rom

Teilweiser Präsenzunterricht an Oberschulen, offene Geschäfte auch am Samstag und wieder geöffnete Hotels – das dürfte Südtirol nach Ostern tatsächlich hinkriegen. Den Schlüssel für die zugesperrten Bars und Restaurants hält aber Rom in der Hand. Gibt es angesichts der guten Südtiroler Corona-Zahlen eine Ausnahme?