„Los von Trient“ bei den Damen

Bei Gemeindewahlen dieselbe Regelung wie bei Landtagswahlen

19 Prozent Frauenanteil in Südtirol

Mit dem heutigen Beschluss des Regionalrats geht eine endlose Geschichte mit einem Kompromiss zu Ende. Im Jahr 2020 hatte die Grüne Brigitte Foppa nämlich einen Gesetzesentwurf eingereicht, der 2 Dinge vorsah: Ein Drittel der Listenplätze bei Gemeindewahlen müssen tatsächlich und nicht nur zum Schein mit Frauen besetzt werden. Zudem sollten die Kandidaten auf der Liste nach Reißverschlussprinzip Mann/Frau abwechselnd gereiht werden. Für Teil 2 gibt es in der SVP keine Mehrheit, weshalb Foppa ihn zurückzog. Für die sogenannte harte Quote ist jetzt aber „nach sehr langen Debatten in der Fraktion“ auch die SVP. „Alle tragen es mit mehr oder weniger Freude mit“, sagt Magdalena Amhof.Konkret bedeutet dies, dass bei Gemeindewahlen künftig dieselbe Frauenquote gilt wie bei Landtagswahlen. Ein Drittel der Listenplätze muss tatsächlich von Frauen besetzt sein, sonst müssen Männer anteilsmäßig weichen. Derzeit sind bei Gemeindewahlen zwar ein Drittel der Plätze für das jeweils andere Geschlecht reserviert. Finden sich aber nicht ausreichend Frauen, so können die Plätze einfach leer bleiben. „Laut heutigem Gesetz ist eine Liste mit nur einer Frau rechtlich in Ordnung, doch das kann es nicht sein“, so Foppa und Amhof. Die Grünen wären zwar für eine weiterreichende Lösung. „Wir sind aber pragmatisch, setzen einen Schritt nach dem anderen – und das ist ein großer“, so Foppa. „Wenn wir Frauen fördern wollen, müssen wir in den Gemeinden anfangen. Voraussetzung, um Frauen zu finden, ist, sie zu suchen. Wenn wir müssen, schaffen wir das“, so Amhof.Die Zahlen scheinen den Damen Recht zu geben. Derzeit beträgt der Frauenanteil in Südtirols Gemeindestuben 19 Prozent, im Trentino liegt er bei 28. Von 323 Listen, die 2020 in Südtirol zur Gemeindewahl angetreten sind, hatten nur 23 Prozent tatsächlich ein Drittel Frauen auf ihrer Liste. Die Chance für Männer, in den Gemeinderat Einzug zu halten, lag einer Eurac-Studie zufolge bei 45 Prozent, jener von Frauen 10 Prozent darunter.Diese Zahlen zitierend plädierte Maria Elisabeth Rieder (Team K) bei der gestrigen Debatte denn auch für weitere Schritte wie eben den Reißverschluss. Gegen jede Quote, die ein Zwang sei, sprach sich Ulli Mair (Freiheitliche) aus. Einig waren sich die Redner aber, dass das Frauenfeld auf vielen Ebenen zu beackern sei. In Innsbruck finden Gemeinderatssitzungen zum Beispiel am Nachmittag und nicht am Abend statt. Zudem seien die Gemeinderäte insgesamt aufzuwerten. Zustimmung kündigte der PD an. „Es ist fast schon ein Wunder, dass dieses Gesetz doch noch zustande kommt“, so Sandro Repetto.Die Neuerung wird nur für Südtirol gelten. Das Trentino hat zwar bei Landtagswahlen eine noch progressivere Regelung als Südtirol. Die Mehrheit um Landeshauptmann Fugatti will auf Gemeindeebene aber bei der weichen Quote bleiben. „Sie tragen eine neue Lösung für Südtirol aber mit“, betont Amhof.Detail am Rande: Laut Gesetzesentwurf dürfen Kandidatinnen ihren verheirateten Nachnamen künftig auf Wahllisten vor den ledigen setzen. Viele Frauen seien nämlich unter dem Nachnamen ihrer Männer bekannt.