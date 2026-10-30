„Wir sparen nicht in der Bildung, und kaputtsparen wir schon gar nicht!“, betont Landesrat Achammer und belegt dies mit Zahlen aus den vergangenen zehn Jahren. <BR \/><BR \/>Sinkende Schülerzahlen, aber mehr Personal und mehr Kosten: Achammer hat sich von der Finanzabteilung des Landes die offiziellen Zahlen des vergangenen Jahrzehnts geben lassen. Denn den Vorwurf, das Land spare bei der Bildung, will er nicht auf sich sitzen lassen. Und so zeigt die Statistik für das Schuljahr 2016\/2017 92.035 Kinder und Schüler, die in einer der Südtiroler Bildungseinrichtungen (Kindergarten, staatliche Schulen und Berufsschulen) eingeschrieben waren. <BR \/><BR \/>Damals lagen die Finanzmittel aus dem Haushalt für den Bildungsbereich bei knapp 900 Millionen Euro (Gehälter plus andere Ausgaben, jedoch ohne Kosten für Schulbauten); umgerechnet auf das einzelne Kind hat das Land damals 9.670 Euro ausgegeben. <BR \/><BR \/>Für das vergangene Schuljahr 2025\/2026 verzeichnet die Statistik nur noch 90.276 Kinder\/Schüler und dafür Haushaltsmittel von 1,3 Milliarden Euro. Pro Kopf macht das nun eine Summe von 14.492 Euro aus. Das entspricht einem Plus von rund 50 Prozent – und liegt damit deutlich über der akkumulierten Inflation von knapp 30 Prozent in diesem Zeitraum. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379169_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Ausgaben pro Kind bzw. Schüler sind im vergangenen Jahrzehnt deutlich gestiegen. Das ist auch gut so und notwendig, denn die Komplexität in den Klassen ist deutlich gestiegen. Aber angesichts dieser Zahlen muss mir noch jemand sagen, wo wir in Südtirol an der Bildung sparen?“, ärgert sich Achammer noch immer über die jüngsten Vorwürfe aus dem Vinschgau (wir haben berichtet). <h3>\r\nÜber eine Milliarde an Personalkosten<\/h3>Die gestiegenen Kosten gehen dabei laut Achammer auch auf die gestiegene Zahl der Lehrpersonen zurück. Die haben – berechnet auf Vollzeitäquivalente – von 2016 auf 2025 von knapp 12.000 auf rund 12.500 zugenommen. Für die Personalkosten bedeutet das: Aus Gehaltszahlungen von 778,2 Millionen Euro im Jahr 2016 wurden bis 2025 1,120 Milliarden Euro. „Und da sind die jüngsten Reallohnerhöhungen noch gar nicht mit dabei“, erklärt Achammer. Die Zahlen bewiesen also, „dass von Kaputtsparen keine Rede sein kann, im Gegenteil: Die Ausgaben für Bildung sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Und sie werden auch weiter steigen“. <BR \/><BR \/>Auch wenn die Schülerzahlen insgesamt leicht rückläufig seien, „bringen gestiegene Herausforderungen einen höheren Personalbedarf mit sich. Wesentliche Entscheidungen zur weiteren Aufstockung – beispielsweise in der Inklusion – hat die Landesregierung bereits getroffen“, erklärt Achammer. <BR \/><BR \/>Und verweist aber auch gerade im Bereich Inklusion auf „einen starken Anstieg“ beim Personal, gleich mehrmals seien seit 2016 Stellenaufstockungen beschlossen worden. Und so sieht die Statistik für 2026 237,3 Mitarbeiter für Integration (Vollzeitäquivalente VZÄ), für 2022 bereits 289,2 und für 2025 321,3 VZÄ.