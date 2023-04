Lücken in der Jugendarbeit: „Es braucht dringend mehr Sozialprojekte“

Jüngster Vorfall in Bozen: Jugendlicher bewirft Reisebus mit Steinen

„Es braucht frühzeitig mehr individuelle, auch verpflichtende Sozialprojekte. Es muss sofort reagiert werden, wenn ein auffälliges Sozialverhalten vorliegt“: Landesrat Philipp Achammer macht einen Mangel an solchen Einrichtungen aus. Die jüngsten Gewaltübergriffe einiger Jugendlicher waren Grund für das Treffen mit Jugendgericht-Präsident Benno Baumgartner.Die Schulen wären diesbezüglich sehr bemüht, mit den Diensten zusammenzuarbeiten, weiß Achammer. „In einigen Gebieten braucht es aber dringend mehr Angebot an Sozialprojekten. Wir werden deshalb nun den Kontakt mit den Diensten suchen und, sofern notwendig, auch zusätzliche Angebote beispielsweise über die Jugendarbeit organisieren“, kündigt der Landesrat an.Schüler aus Verona verbrachten am Dienstag einen Tag in Bozen und gerieten dabei ins Visier einer kriminellen Jugendbande. Nach einem Museumsbesuch in der Innenstadt wurden sie bis zum Parkhaus Bozen-Mitte verfolgt. Dort eskalierte die Situation. Eine Scheibe des Reisebusses wurde mit einem Stein eingeschlagen. Die Polizei ermittelt, die mutmaßlichen Täter wurden bereits identifiziert.