Luegbrücke: Brennerautobahn-Abschnitt ab 2025 nur einspurig befahrbar

Der Autobahnbetreiber Asfinag rechnete indes mit Gesamtkosten in Höhe von 300 Millionen Euro. Einer Tunnellösung – wie von den Wipptaler Gemeinden und der ÖVP gefordert – wurde einmal mehr eine Absage erteilt.Ein Tunnelbau sei „ein für alle Mal vom Tisch“, betonte Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl. Zudem komme die Generalsanierung einem Brückenneubau gleich: „Die Sanierung des bestehenden Tragwerks ist nicht mehr möglich, sondern es sieht so aus, dass wir das alte Tragwerk entfernen und ein neues bauen müssen“, so Stefan Siegele, Geschäftsführer der Asfinag Alpenstraßen GmbH.Mit Beginn der Sanierungsarbeiten und damit spätestens ab 2025 werde der Bereich für bis zu 2 Jahre pro Fahrtrichtung nur einspurig befahrbar sein. Massive Staus werden dadurch befürchtet. Derzeit muss die Brücke gesichert werden, dafür werden 18 Millionen Euro aufgewendet.Um die Zukunft der in den 1960er-Jahren erbauten Luegbrücke gibt es seit geraumer Zeit eine Auseinandersetzung zwischen der Wipptaler Bevölkerung und der Tiroler Landespolitik auf der einen und der Asfinag bzw. dem Verkehrsministerium auf der anderen Seite. Während die Wipptaler sowie u.a. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) eine Tunnellösung fordern, will die Bundesebene an einem Neubau der längsten Autobahnbahnbrücke der A13 festhalten.