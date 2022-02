Lüsen: Tourist stirbt nach plötzlicher Übelkeit

Am heutigen Samstagvormittag hat sich im Eisacktal ein tragisches Unglück zugetragen. Ein Tourist, der in der Nähe der Koch-Campill-Alm in der Gemeinde Lüsen unterwegs war, wurde von einer plötzlichen Übelkeit befallen.Der herbeigerufene Notarzthubschrauber Aiut Alpin eilte umgehend vor Ort, um den Mann erstzuversorgen. Die Sanitäter versuchten das Leben des Touristen zu retten, leider ohne Erfolg. Der Mann starb wenig später an Ort und Stelle.Im Einsatz standen neben dem Aiut Alpin auch die Flugabteilung der Finanzwache sowie die Bergrettungen von Sterzing und Bruneck, die sich um die Bergung des Leichnams kümmerten.

jno