Der Flughafen der Stadt Kaunas wurde geschlossen, NATO-Kampfflugzeuge stiegen auf. Nachdem das Objekt vom Radar verschwunden war, wurden in der Nähe des Dorfes Juodzionys mögliche Trümmerteile gefunden. Einige davon hätten ein ziviles Fahrzeug getroffen, sagte Kaunas. Er habe seinem polnischen Kollegen eine gemeinsame Untersuchung des Vorfalls vorgeschlagen.<BR \/><BR \/>Die polnische Armee teilte mit, eine mögliche Verletzung des eigenen Luftraums durch ein nicht identifiziertes Objekt zu prüfen. Zugleich führte die polnische Luftwaffe nach eigenen Angaben Präventivmaßnahmen wegen russischer Raketenangriffe auf die Ukraine aus. Diese Aktionen dienten der Sicherung des polnischen Luftraums, hieß es in einer Erklärung. Die Flughäfen in den Städten Lublin und Rzeszow im Osten des Landes stellten vorübergehend den Betrieb ein, um dem Militär Handlungsfreiheit zu geben.<BR \/><BR \/>Auch Lettland gab wegen einer „möglichen Bedrohung“ eine zeitweise Warnung für einige an Litauen grenzende Regionen aus. In den vergangenen Monaten waren wiederholt ukrainische Drohnen in den NATO-Luftraum in der baltischen Region eingedrungen. Die Regierung in Kiew hatte erklärt, diese seien durch russische Störsender vom Kurs abgebracht worden. Die Vorfälle schüren die Sorge, dass der russische Krieg in der Ukraine auf das Gebiet des westlichen Verteidigungsbündnisses übergreifen könnte. Eine Stellungnahme der NATO lag zunächst nicht vor.